Філатов повідомив про намір партії "Укроп" висунути Корбана в мери Києва
12:53, 08 серпня 2015Політика
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Політрада партії "Укроп" висуває екс-заступника губернатора Дніпропетровської області Геннадія Корбана в мери Києва.
Корбан має намір балотуватися в мери Києва / УНІАН
Про це на своїй сторінці в фейсбук написав народний депутат Борис Філатов.
"Політрада прийняла рішення рекомендувати Корбана в кандидати на мери Києва. З урахуванням тієї обставини, що Геннадій склав з себе повноваження Голови, то його голос при голосуванні не враховувався", - написав нардеп.
"Йдемо на Київ", - резюмував Філатов.
Нагадаємо, Корбан брав участь у довиборах у Верховну Раду в липні нинішнього року, однак програв висуванцю від БПП Сергій Березенко.
Зазначимо також, що на другий термін збирається і чинний мер Віталій Кличко.
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