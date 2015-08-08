Філатов повідомив про намір партії "Укроп" висунути Корбана в мери Києва

12:53, 08 серпня 2015
Політика
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Політрада партії "Укроп" висуває екс-заступника губернатора Дніпропетровської області Геннадія Корбана в мери Києва.

Корбан намерен баллотироваться в мэры Киева / УНИАН

Про це на своїй сторінці в фейсбук написав народний депутат Борис Філатов.

"Політрада прийняла рішення рекомендувати Корбана в кандидати на мери Києва. З урахуванням тієї обставини, що Геннадій склав з себе повноваження Голови, то його голос при голосуванні не враховувався", - написав нардеп.

"Йдемо на Київ", - резюмував Філатов.

Нагадаємо, Корбан брав участь у довиборах у Верховну Раду в липні нинішнього року, однак програв висуванцю від БПП Сергій Березенко.

Зазначимо також, що на другий термін збирається і чинний мер Віталій Кличко.

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