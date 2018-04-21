Оголена політика (фоторепортаж)

Протестний настрій, що панує біля Верховної Ради, "розбавила" незвичайна пригода. З автомобіля, що проїжджав вулицею Грушевського, на тротуар виштовхали голу дівчину. Вона намагалася сховатися в наметах Партії регіонів, але їх господарі виявилися не надто гостинними...

Злий чи дурний жарт? Помста? Провокація?

Фото УНІАН