Оголена політика (фоторепортаж)

Оголена політика (фоторепортаж)

17:46, 20 липня 2006
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Протестний настрій, що панує біля Верховної Ради, "розбавила" незвичайна пригода. З автомобіля, що проїжджав вулицею Грушевського, на тротуар виштовхали голу дівчину. Вона намагалася сховатися в наметах Партії регіонів, але їх господарі виявилися не надто гостинними...

Протестний настрій, що панує біля Верховної Ради, "розбавила" незвичайна пригода. З автомобіля, що проїжджав вулицею Грушевського, на тротуар виштовхали голу дівчину. Вона намагалася сховатися в наметах Партії регіонів, але їх господарі виявилися не надто гостинними...

Злий чи дурний жарт? Помста? Провокація?

Фото УНІАН

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