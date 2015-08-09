Президент звільнив голову Первомайської РДА Віктора Сироту "за недостойну поведінку"

Як зазначається в Указі, опублікованому на офіційному сайті глави держави, Сирота звільнений «за негідну поведінку».

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Як повідомляв УНІАН, 6 серпня Сирота, використовуючи ненормативну лексику, погрожував звільненням і ображав співробітника "Кобри", який зупинив його автомобіль.

"Днями машина голови Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області Віктора Сироти мчала на швидкості 160 км/год, створюючи небезпеку для інших водіїв і пішоходів. Після зупинки, замість того, щоб чемно вибачитися і дати можливість співробітникам поліції оформити протокол, Віктор Сирота обсипав поліцейських добірною лайкою і показав себе як останній хам", - написав на своїй сторінці радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.