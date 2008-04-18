Народна самооборона примкнула до БЮТ і Партії регіонів

Депутатська група «Народна самооборона» підтримує створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по внесенню змін до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив народний депутат Олесь ДОНІЙ (фракція «Наша Україна - Народна самооборона»).

«Сьогодні на засіданні групи «Народна самооборона», яка налічує 18 чоловік, більшість висловилася за те, що Конституція може змінюватися тільки конституційним способом», - сказав О.ДОНІЙ.

Він нагадав, що згідно з чинним Основним Законом, з 15-ти його розділів зміни до 12-ти мають прийматися виключно в парламенті, а 3 розділи – змішано: у ВР, а потім на референдумі.

«Група «Народна самооборона» висловилася за участь у створенні Тимчасової спеціальної комісії з Конституції», - сказав О.ДОНІЙ.

Як повідомляв УНІАН, на створенні Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України наполягають фракції Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів.

У той же час лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО від імені фракції висловився категорично проти створення цієї комісії.

14 квітня він заявив, що голосування членів БЮТ за створення ТСК щодо Конституції може привести до розколу коаліції.