Немиря здивований заявою Яценюка

Віце-прем`єр-міністр у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ здивований заявою голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА щодо неможливості всенародного обрання Президента за парламентської форми правління державою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра, таким чином Г.НЕМИРЯ прокоментував висловлювання А.ЯЦЕНЮКА щодо неможливості обрання глави держави на виборах за парламентської форми правління.

“Для мене стала справжнім сюрпризом заява голови Верховної Ради ЯЦЕНЮКА на вчорашньому брифінгу про те, що “у парламентській республіці не може бути Президента, який обирається всенародно”. Можливо, він хвилювався або прочитав не ту книжку”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

За його словами, в Європі є значна кількість парламентських республік, в яких Президента обирають всенародно. “Така система існує в Австрії, Болгарії, Словенії, Ірландії, Словаччині, Литві та багатьох інших європейських країнах, більшість з яких є членами ЄС. До того ж в тих парламентських республіках, де Президента обирають всенародно, вибори, як правило, відбуваються у два тури”, - пояснив віце-прем’єр.

“До речі, у ЯЦЕНЮКА буде прекрасна можливість пересвідчитись в цьому вже наступного тижня, коли він відвідає з офіційним візитом Португальську Республіку. У Португалії Президента обирають всенародно”, - вважає Г.НЕМИРЯ.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК 17 квітня наголосив, що в парламентській республіці неможливе існування посади Президента, який всенародно обирається громадянами України.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, констатація необхідності створення парламентської республіки повинна відповідати основам теорії та права. «В парламентській республіці не може бути Президент, який всенародно обирається. Треба читати книжку, яка називається «Теорія держави і права», - сказав голова ВР.

Він зазначив, що у випадку обрання Президента на всеукраїнських виборах, ця форма правління називається парламентсько-президентською. «Тому бажано політичну дискусію формувати виключно в юридичному аспекті, а не з точки доцільності форматування Конституції під ту чи іншу особистість», - сказав А.ЯЦЕНЮК.