Політологи: Конституцію можуть змінити ще до президентських виборів

Політичні експерти не виключають, що Конституція України може бути змінена до президентських виборів.

Про це свідчать передані УНІАН результати експрес-опитування, проведеного «Центром досліджень політичних цінностей «АКСІА».

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що Конституція буде змінена до президентських виборів. “Є не те що певний, є повний консенсус основних політичних сил щодо необхідності змінювати Конституцію”, - сказав він.

Водночас, за словами політолога, політичні сили бачать майбутню конституційну модель по різному. “Поза парламентом, через парламент, або одночасно і через референдум, і через парламент, але зміни до Конституції будуть внесені”, - переконаний В.КАРАСЬОВ.

На думку голови правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимира ФЕСЕНКА, Конституція може бути змінена, але не обов’язково у такий спосіб, на який “натякає Конституційний Суд”. В.ФЕСЕНКО вважає, що навряд чи нинішній склад Верховної Ради піде на те, щоб позбавитись свого права впливати на розробку й ухвалення змін до Конституції, або ухвалення нової Конституції.

“Може буде здійснена спроба, можливо і вдала, ухвалити зміни до Конституції за рахунок тактичного союзу між провідними політичними силами парламенту - БЮТ і Партію регіонів”, - сказав він. При цьому політолог не виключив, що це може й не статися, оскільки між цими політичними силами існує багато розбіжностей і конфліктів інтересів. “Але, якщо вони відчують ризик від президентської конституційної стратегії, то можуть об’єднатись”, - вважає він.

В.ФЕСЕНКО також переконаний, що рішення Конституційного Суду змушує певною мірою змінити стратегію Секретаріату Президента. За його словами, якщо були плани провести референдум, не очікуючи рішення Конституційного Суду, то зараз треба буде або якось домовлятись з парламентськими силами, або змінювати тактику і стратегію конституційного процесу.

У свою чергу, директор політичних програм Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олександр МЄДВЄДЄВ вважає, що зміна Конституції “поза парламентом та без парламенту – це фантастика”. Він зазначив, що зміни до Конституції цікавлять усіх учасників політичних подій і кожна сподівається отримати свій “бонус”.

“Проте Конституція - це великі правила великої політичної гри, в яку грає сьогодні вся країна. Неможливо змінити правила в інтересах персоналії - буде це ЮЩЕНКО або ТИМОШЕНКО та в інтересах окремої партії чи партійного блоку”, - сказав він.

О.МЄДВЄДЄВ переконаний, що для того, аби зміни до Конституції мали системний та продуктивний характер, необхідний консенсус еліт і електоральний консенсус.

Він також вважає, що проблема не в самій Конституції. За словами О.МЄДВЄДЄВА, зараз мусується невірна думка, що “виправлена Конституція дасть Україні гарну політику”. “Це не відповідає політичній реальності. Спочатку необхідно знайти формулу цієї гарної політики. А на сьогодні такої політики в Україні немає”, - зазначив експерт, додавши, що у зв’язку з цим конституційні зміни до виборів 2010 можливі. Проте, за його словами, головне питання залишається невирішеним - під кого буде виписана ця чергова редакція головного закону країни.

Директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО сумнівається, що зараз є можливість змінити Конституцію до президентських виборів. “Але Президент буде дуже старатись зробити все, аби такі зміни були внесені. Президент буде намагатись протиснути депутатів від різних фракцій, щоб все-таки набрати 300 голосів”, - сказав він.

На думку директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія КУЛИКА, є вірогідність того, що зміни до Конституції будуть прийняті до президентських виборів, проте для цього необхідний консенсус основних політичних гравців у Верховній Раді. Він наголосив, що на даний момент такий консенсус поки що неможливий, проте не виключив його у майбутньому.

“Ведуться переговори між БЮТ і Партією регіонів. Є підстави вважати, що зміни можуть бути прийнятими”, - сказав він.

На думку В.КУЛИКА, це може відбутися лише тоді, коли сторони порозуміються з інших питань, в тому числі щодо моделі коаліції, формування уряду і т.д.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 квітня, КС оприлюднив рішення у справі за конституційним поданням Президента України про офіційне тлумачення ряду положень Конституції (справа про прийняття Конституції та законів на референдумі.

Як повідомив в інтерв’ю журналістам голова КС Андрій СТРИЖАК, згідно з цим рішенням, нова Конституція України не може бути затверджена на всеукраїнському референдумі без рішень Верховної Ради.