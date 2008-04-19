Партія регіонів наліво не піде?

У новій програмі Партії регіонів, яку планується сьогодні обговорити і затвердити на XI з`їзді партії, посилено положення про НАТО і статус російської мови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив народний депутат України Віктор ТИХОНОВ.

«Пріоритети партії залишилися тими самими, а замість, як говорили журналісти, ослаблення положень про НАТО і російську мову, їх навпаки буде посилено. Ми йдемо тим самим курсом», - сказав В.ТИХОНОВ.

За його словами, на з`їзді Партії регіонів ніяких особливих революцій не відбудеться. «Статут і програма партії підтверджують ті напрями, за якими ми працювали і раніше», - наголосив він.

В.ТИХОНОВ також повідомив, що сьогодні на з`їзді як ідеологію партії планується затвердити центристську, а не лівоцентристську ідеологію.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ (Партія регіонів) в інтерв`ю газеті “Україна молода” від 18 квітня заявив, що на з`їзді партія має намір затвердити лівоцентристську ідеологію. “Регіони” вибрали лівоцентризм», - сказав депутат. Він також повідомив, що Партія регіонів планує приєднатися до Європейської соціалістичної партії. “До речі, показово, що у нас на з`їзді буде делегація Європейської соціалістичної партії, про приєднання до якої ми вестимемо мову”, - додав він. При цьому Т.ЧОРНОВІЛ вважає, що лівоцентристська ідеологія не суперечить наявності в партії багатьох представників потужного капіталу. Водночас, Т.ЧОРНОВІЛ переконаний, що Партія регіонів повинна була вибрати правоцентристську ідеологію. “На мою особисту думку, ми повинні бути правоцентристами. Але я виявився в меншині. Але це можна стерпіти, оскільки європейський соціалізм все одно набагато правіший, ніж українські ліберали. І це, принаймні, краще, ніж як в БЮТ: то вони крайні праві, то лівіють і вступають до Соцінтерну, то знову стали правими”, - наголосив Т.ЧОРНОВІЛ.