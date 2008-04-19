Богатирьова: я свою роль виконую добре

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, один із лідерів Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА спростовує існування на базі РНБО другого уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.БОГАТИРЬОВА заявила сьогодні журналістам перед початком XI з`їзду Партії регіонів.

«Ті, хто так говорить, напевно, погано знають Конституцію. РНБО має достатньо контрольних функцій і на РНБО покладено функцію координації. І це те, що викликає сьогодні розчарування у виконавчої влади», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, РНБО не має наміру перевищувати свої повноваження. «Ми не працюватимемо замість уряду, але там, де уряд не допрацьовує, вноситимемо свої пропозиції», - додала вона.

Р.БОГАТИРЬОВА також заявила, що має намір сьогодні запропонувати на з`їзді провести відкриту дискусію. «Така відкрита дискусія і з такого питання завжди корисніше, ніж розмови за спиною. Я хочу її своїм колегам запропонувати хоча б раз», - сказала вона, відповідаючи на питання про те, що керівництво Партії регіонів вважає за неможливе для Р.БОГАТИРЬОВОЇ займати одну з керівних посад в партії, оскільки вона є секретарем РНБО.

«Я себе бачу, як і завжди – бійцем партії, її гідним політичним союзником, партнером своїх колег. Для мене ролі не головне, хоча політики – це актори. Я свою роль виконую добре», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Довідка УНІАН. Р.БОГАТИРЬОВА висунута делегатом XI з`їзду Партії регіонів від Донецької міської організації партії. Її мандат делегата було підтверджено також на конференції Донецької обласної організації Партії регіонів.