Мери 10 міст Київщини йдуть на вибори єдиною політичною силою

Спільну заяву вони оприлюднили в четвер.

Так, нову політичну силу “Наш край” на місцевих виборах на Київщині представлятимуть міські голови Борисполя Анатолій Федорчук, Яготина - Наталія Дзюба, Броварів - Ігор Сапожко, Боярки - Тарас Добрівський, Фастова - Михайло Нетяжук, Березані - Анатолій Дунаєнко, Обухова - Олександр Левченко, Бучі - Анатолій Федорук та мер м. Славутич з 1990 по 2015 рік Володимир Удовиченко.

Також про свою готовність приєднатися до партії “Наш край” заявив міський голова Білої Церкви Василь Савчук.

Як повідомив мер Борисполя Анатолій Федорчук, у міських голів в умовах децентралізації з’явився шанс отримати свободу на місцях від посадовців різного рангу, які призначені за квотами партій.

За словами Володимира Удовиченка, мера Славутича з 1990 по 2015 рік, вибори-2015 стануть для місцевих громад "важливою битвою".

"Новий закон та децентралізація – це шанс перестати залежати від адміністрацій, міністрів, партійних лідерів зі столиці та всіх, хто паразитує на місцевих громадах і використовує місцевих лідерів заради їхнього рейтингу", - заявив Удовиченко.

За словами мера Боярки Тараса Добрівського, у міських голів на місцевих виборах "з'явився шанс створити власну партію мерів – "Наш край", не підконтрольну партійним “монстрам"".

Нагадаємо, 30 липня у Києві була презентована нова політична сила “Наш край”. До партії увійшли нардеп з Харкова Олександр Фельдман, з Одещини - Антон Кіссе, нардеп VII скликання із Запоріжжя Сергій Кальцев, мери Миколаєва та Маріуполя Юрій Гранатуров та Юрій Хотлубей, а також екс-перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак. Крім того, до "Нашого краю" планують приєднатися низка мерів Миколаївської, Херсонської, Одеської та інших областей.