Делегати з`їзду ПР скаржаться на посилені заходи безпеки

У Києві почав роботу XI з`їзд Партії регіонів, в якому беруть участь 558 делегатів, висунутих на конференціях регіональних організацій ПР.

Планується, що на з`їзді буде заслухано звіт про діяльність Партії регіонів. Крім того, планується розглянути нові редакції статуту і програми партії.

На з`їзді Партії регіонів вживаються посилені заходи безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, багато делегатів з`їзду скаржилися журналістам на дуже ретельний огляд служб безпеки при проходженні до залу, де в закритому режимі для ЗМІ проходить з`їзд Партії регіонів.