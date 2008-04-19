Делегати з`їзду ПР скаржаться на посилені заходи безпеки
11:41, 19 квітня 2008Політика
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Таємниця за сімома замками?
У Києві почав роботу XI з`їзд Партії регіонів, в якому беруть участь 558 делегатів, висунутих на конференціях регіональних організацій ПР.
Планується, що на з`їзді буде заслухано звіт про діяльність Партії регіонів. Крім того, планується розглянути нові редакції статуту і програми партії.
На з`їзді Партії регіонів вживаються посилені заходи безпеки.
Як передає кореспондент УНІАН, багато делегатів з`їзду скаржилися журналістам на дуже ретельний огляд служб безпеки при проходженні до залу, де в закритому режимі для ЗМІ проходить з`їзд Партії регіонів.
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