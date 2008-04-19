Литвин бачить своє призначення у тому, щоб не було погромів
Політик мав розмову зі Скопенком
Призначений указом Президента виконувачем обов’язків ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир ЛИТВИН переконаний що ректора КНУ повинен обирати колектив університету.
Про це він сказав в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня”, № 15 (19 - 25 квітня 2008 р.).
«Ректора не повинні призначати чи то в Секретаріаті Президента, чи то в Кабміні, його має обрати колектив, і діяти він має в рамках чинної правової бази», сказав В.ЛИТВИН.
Він висловив переконання, що “кандидатура «згори» не пройде», зазначивши: «Я добре знаю колектив». Він розповів, що поки не готовий відповісти на питання, чи збирається він брати участь у виборах ректора.
«Я б не хотів сьогодні відповідати, оскільки це може провокувати різного роду настрої. Я своє призначення бачу в тому, щоб, по-перше, в колективі не було погромів, щоб він працював у правовому річищі і не залежав від настроїв тих чи інших інститутів влади», - зауважив В.ЛИТВИН.
Ситуацію, що склалася на сьогоднішній день в університеті, виконувач обов’язків ректора вважає «цілком нормальною».
«У мене відбулася розмова з Віктором Васильовичем СКОПЕНКОМ. Я розумію його емоційний стан, адже він тривалий час пропрацював в університеті. Але я також переконаний: не треба допускати порушення в малому, то потім не доведеться нарікати на порушення в іншому», - додав В.ЛИТВИН.
Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив 72-річного Віктора СКОПЕНКА з посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, призначивши виконуючим обов’язки ректора В.ЛИТВИНА.
В.СКОПЕНКО оскаржив у суді указ про своє звільнення з посади ректора Національного університету ім. Тараса Шевченка, оскільки вважає це рішення глави держави неконституційним.