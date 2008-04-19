Литвин бачить своє призначення у тому, щоб не було погромів

Призначений указом Президента виконувачем обов’язків ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир ЛИТВИН переконаний що ректора КНУ повинен обирати колектив університету.

Про це він сказав в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня”, № 15 (19 - 25 квітня 2008 р.).

«Ректора не повинні призначати чи то в Секретаріаті Президента, чи то в Кабміні, його має обрати колектив, і діяти він має в рамках чинної правової бази», сказав В.ЛИТВИН.

Він висловив переконання, що “кандидатура «згори» не пройде», зазначивши: «Я добре знаю колектив». Він розповів, що поки не готовий відповісти на питання, чи збирається він брати участь у виборах ректора.

«Я б не хотів сьогодні відповідати, оскільки це може провокувати різного роду настрої. Я своє призначення бачу в тому, щоб, по-перше, в колективі не було погромів, щоб він працював у правовому річищі і не залежав від настроїв тих чи інших інститутів влади», - зауважив В.ЛИТВИН.

Ситуацію, що склалася на сьогоднішній день в університеті, виконувач обов’язків ректора вважає «цілком нормальною».

«У мене відбулася розмова з Віктором Васильовичем СКОПЕНКОМ. Я розумію його емоційний стан, адже він тривалий час пропрацював в університеті. Але я також переконаний: не треба допускати порушення в малому, то потім не доведеться нарікати на порушення в іншому», - додав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив 72-річного Віктора СКОПЕНКА з посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, призначивши виконуючим обов’язки ректора В.ЛИТВИНА.

В.СКОПЕНКО оскаржив у суді указ про своє звільнення з посади ректора Національного університету ім. Тараса Шевченка, оскільки вважає це рішення глави держави неконституційним.