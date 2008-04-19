Янукович на з`їзді розставив крапки над «і»

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що пріоритетами Партії регіонів є парламентсько-президентська форма правління в країні, державний статус російської мови і позаблоковий статус України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на XI з`їзді Партії регіонів.

«Ми відстоюватимемо свої ідеї, спрямовані на вдосконалення конституційної реформи і збереження парламентсько-президентської форми правління, російська мова – друга державна мова і позаблоковий статус України», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. При цьому, лідер Партії регіонів зазначив, що українська мова є невід`ємним складником української державності. «Але ми дотримуємося принципу: дві мови – один народ. І підтримуватимемо ініціативи регіонів про введення як другої регіональної мови – російської мови», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що в зовнішній політиці мають бути збалансовані позиції. Разом з тим, за його словами, Партія регіонів підтримує членство України в Євросоюзі, розвиток рівноправних партнерських відносин з Росією, США і країнами СНД.