Турчинов розповів, чому Тимошенко відсутня на суботнику

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наразі проводить важливу нараду з питань проведення протиінфляційних заходів. Про це сьогодні повідомив під час суботника в одному з київських скверів перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ, відповідаючи на запитання журналістів щодо відсутності Ю.ТИМОШЕНКО на суботнику уряду.

При цьому О.ТУРЧИНОВ відзначив, що на суботник вийшли майже всі члени уряду.

Нагадаємо, вчора анонсувалося, що 19 квітня, прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО, перший віце-прем’єр-міністр О.ТУРЧИНОВ та інші члени уряду візьмуть участь в акції з благоустрою Києва.