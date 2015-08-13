Порошенко ввів у дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз держбезпеці

Відповідний указ №474/2015 опублікований на сайті глави держави.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2015 року "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз державній безпеці" (додається, таємно)", - йдеться в указі президента.

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Контроль над виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради Олександра Турчинова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО від 6 травня «Про стан виконання рішень РНБО і додаткові заходи щодо забезпечення обороноздатності держави».