Порошенко ввів у дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз держбезпеці

23:59, 13 серпня 2015
Політика
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Президент Петро Порошенко в четвер, 13 серпня, увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 липня "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз державній безпеці".

Фото twitter.com/poroshenko

Відповідний указ №474/2015 опублікований на сайті глави держави.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2015 року "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз державній безпеці" (додається, таємно)", - йдеться в указі президента.

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Контроль над виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради Олександра Турчинова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО від 6 травня «Про стан виконання рішень РНБО і додаткові заходи щодо забезпечення обороноздатності держави».

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