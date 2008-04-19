Мороз сподівається на співпрацю з Януковичем

СПУ сподівається на співпрацю з Партією регіонів в організації захисту конституційного ладу, демократії, прав і свобод. Про це йдеться в телеграмі-вітанні лідера СПУ Олександра МОРОЗА голові Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ та делегатам XI з`їзду Партії регіонів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі СПУ, в телеграмі зазначається, що “практика підтверджує: авантюризм у державному управлінні, нехтування Конституцією і законами шкодять країні, кожному громадянину”. “Саме тому сьогодні партії зобов’язані організувати захист конституційного ладу, демократії, прав і свобод людини, боротися за підвищення ролі громад та органів самоврядування” - сказано в телеграмі.

О.МОРОЗ зазначає, що “для України це доленосне питання” і висловлює сподівання на співпрацю в цьому напрямку.