Лідера Партії регіонів обрали одностайно
13:44, 19 квітня 2008Політика
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Він обійме ще дві посади
Віктор ЯНУКОВИЧ переобраний лідером Партії регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ обраний одностайно, сам він не брав участі в голосуванні.
Крім того, В.ЯНУКОВИЧ одночасно з переобранням лідером партії обійме посади голови політради і голови президії політради, як це передбачено новою редакцією статуту Партії регіонів.
Крім того, на з`їзді затверджено нову програму Партії регіонів.
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