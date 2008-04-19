Лідера Партії регіонів обрали одностайно

13:44, 19 квітня 2008
Політика
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Він обійме ще дві посади

Віктор ЯНУКОВИЧ переобраний лідером Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ обраний одностайно, сам він не брав участі в голосуванні.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ одночасно з переобранням лідером партії обійме посади голови політради і голови президії політради, як це передбачено новою редакцією статуту Партії регіонів.

Крім того, на з`їзді затверджено нову програму Партії регіонів.

 

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