Лідера Партії регіонів обрали одностайно

Віктор ЯНУКОВИЧ переобраний лідером Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ обраний одностайно, сам він не брав участі в голосуванні.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ одночасно з переобранням лідером партії обійме посади голови політради і голови президії політради, як це передбачено новою редакцією статуту Партії регіонів.

Крім того, на з`їзді затверджено нову програму Партії регіонів.