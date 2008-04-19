Янукович бачить загрозу дострокових виборів

Україна стоїть на порозі реальної кризи влади, яка може закінчитися достроковими виборами. Про це заявив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ на XI з`їзді ПР.

За його словами, «факт сповзання країни до катастрофи настільки очевидний, що на сполох забила не лише Партія регіонів». Він наголосив, що «прямі звинувачення уряду в нездатності ухвалювати правильні рішення вже відкрито лунають і з боку Президента». «Це означає, що ми стоїмо на порозі реальної кризи влади, яка може закінчитись достроковими виборами», - сказав лідер Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ не виключає можливості спроб «якимсь чином зберегти де-факто неіснуючу коаліцію».

За його словами, актуальна політична ситуація складається таким чином, що Партія регіонів повинна бути готова в будь-який момент виступити в ролі стабілізуючої сили, здатної не допустити виходу політичної кризи за критичну позначку.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що вже сьогодні центральні органи влади працюють «у режимі, близькому до аварійного». За його словами, заяви, зроблені прем`єр-міністром «у властивій їй безапеляційній формі» і реакція на них Президента України, свідчать про те, що «вірогідність розвалу парламентської коаліції де-юре доволі висока». Він також вважає, що «своєрідним каталізатором виникнення позаштатної ситуації» можуть стати вибори мера столиці.