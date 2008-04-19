Регіонали понизили Богатирьову на посаді

Делегати з`їзду Партії регіонів обрали 12 заступників голови партії.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалено сьогодні на XI з`їзді Партії регіонів.

Зокрема, заступниками керівника Партії регіонів обрано Ганну ГЕРМАН, Василя ДЖАРТИ, Олександра ЄФРЕМОВА, Андрія КЛЮЄВА, Бориса КОЛЕСНІКОВА, Олександра ЛАВРИНОВИЧА, Сергія ЛЬОВОЧКІНА, Антона ПРИГОДСЬКОГО, Олександра ЯЦУБУ, Олену ЛУКАШ, Володимира РИБАКА і Андрія КРАВЦЯ.

Микола АЗАРОВ очолив контрольну комісію Партії регіонів з питань персональної відповідальності членів партії.

Крім того, секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА обрана до складу політради партії (раніше М.АЗАРОВ і Р.БОГАТИРЬОВА були заступниками керівника партії).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з`їзд Партії регіонів переобрав Віктора ЯНУКОВИЧА лідером Партії регіонів.