Янукович проголосив себе рятівником України

Україна ніколи не стане процвітаючою державою, доки в ній не буде створено коаліцію, яка здатна управляти державою, і така коаліція неможлива без Партії регіонів. Про це заявив сьогодні лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ на XI з`їзді.

За його словами, «єдиною силою, здатною врятувати країну від біди, залишається Партія регіонів». «Тільки ми – партія з підтримкою більшої частини суспільства – є тим якорем, який зможе утримати судно під назвою "Україна" від небезпеки бути зірваним ураганом гіперінфляції і викинутим на скелі політичного і економічного розвалу», - сказав він. За його словами, «цей якір називається політичним центризмом, який ми визначаємо сьогодні як ідеологічний стрижень нової редакції нашої програми».

За його словами, Партія регіонів, «завжди були центристською партією, що формує в середовищі українського політикуму процеси, що сприяють протидії відцентровим силам». Він вважає, що «сьогодні прийшов час задекларувати цю позицію публічно, тому що небезпека доцентрових тенденцій в політичному житті країни – в наявності».

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що сьогодні ідеологія "нового центризму" стає затребуваною як ніколи раніше». Він зазначив, що така ідеологія не тільки допомагає утримувати «розумний баланс між різними політичними силами», але й припускає налагодження соціального партнерства праці і великого капіталу.

“Ми можемо і повинні стати авторами нової ініціативи – запропонувати створити тристоронній суспільний договір з усіх питань соціально-економічного, політичного і культурного розвитку країни між великим капіталом, трудовими колективами, об`єднаними у профспілки, і державою», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.