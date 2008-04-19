Турчинов звинуватив Ющенка у провокації

Перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ називає провокацією спроби з боку Президента заблокувати приватизацію Одеського припортового заводу.

Про це він повідомив журналістам під час суботника в одному з київських скверів.

«Це провокація проти уряду», - сказав О.ТУРЧИНОВ, відповідаючи на запитання журналістів, як реагуватиме уряд на вчорашню заяву Президента щодо приватизації ОПЗ.

За словами О.ТУРЧИНОВА, йому «соромно, що ЮЩЕНКО пішов на такий крок».

На думку першого віце-прем’єр-міністра, подібні заяви шкодять економіці України, негативно впливають на інвестиційну привабливість держави і в цілому являють загрозу національній безпеці.

О.ТУРЧИНОВ нагадав, що у процесі ухвалення рішення про приватизацію, брали участь представники всіх сторін, зокрема і представники Секретаріату Президента.

За словами О.ТУРЧИНОВА, вони внесли свої пропозиції і усі ці пропозиції уряд врахував.

Разом з тим, перший віце-прем’єр підкреслив, що уряд продовжить працювати над цим питанням. На його переконання, у Кабміну вистачить і засобів, і впливу, щоб довести цю роботу до логічного закінчення.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, яка надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолодження і перевантаження аміаку.

1 лютого ц.р. Кабмін розпорядженням № 261-р затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”.

Фонд держмайна України 20 лютого оголосив конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". Стартова ціна пакету, який виставляється на конкурс, - 3 млрд. грн. Конкурс мав відбутися через 75 днів після публікації оголошення. Документи, потрібні для участі в конкурсі з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод», у Фонду державного майна України запросили 16 компаній.

15 квітня Президент В.ЮЩЕНКО своїм указом №359/2008 зупинив розпорядження Кабінету міністрів від 11 лютого 2008 року про затвердження умов конкурсу з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

Президент також звернувся до Конституційного Суду України з поданням щодо конституційності відповідного розпорядження Кабінету міністрів.