Регіони влаштують чистку партійних лав?

Делегати з`їзду Партії регіонів підтримали необхідність очищення партійних лав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам народний депутат України, заступник керівника Партії регіонів Ганна ГЕРМАН після завершення XI з`їзду партії.

«Були принципові виступи з Луганської області, в яких висловлювалась вимога очищення партії від тих людей, які вибрали інший шлях, а не опозиційний. Ці виступи були зустрінуті бурхливими оплесками, і з цього виходить, що люди про це думають, і процес очищення має відбутися», - сказала Г.ГЕРМАН.

Водночас заступник керівника партії наголосила, що конкретні прізвища людей, від яких необхідно очиститись Партії регіонів, не називались.

«Конкретних прикладів не наводилося, і рішення з цього приводу не було ухвалено», - повідомила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні делегати з`їзду Партії регіонів прийняли рішення про створення контрольної комісії на чолі з колишнім головою політради партії Миколою АЗАРОВИМ. Передбачається, що ця комісія розглядатиме всі питання, пов`язані з персональною відповідальністю членів Партії регіонів за невиконання статуту і програмних принципів партії.