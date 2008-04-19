Яценюк доручив модернізувати «Раду-3»

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК підписав розпорядження про створення робочої групи з питань модернізації програмно-технічного комплексу-системи "Рада-3". Про це сьогодні повідомляє Управління комп`ютеризованих систем Верховної Ради України.

Група створена з метою розробки змін до діючої системи "Рада-3" щодо відповідності технічному захисту інформації, зокрема в частині унеможливлення втручання в роботу системи та забезпечення особистого голосування народних депутатів України. До складу групи увійшли фахівці відповідних підрозділів апарату Верховної Ради України та Інституту проблем математичних машин і систем НАН України (розробник системи «Рада-3»).

Робоча група зобов’язана до 20 червня 2008 року розробити і подати до Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України технічне завдання на створення системи нового покоління "Рада-4" та часткове технічне завдання на створення та впровадження комплексної системи захисту інформації систем "Рада-3" і "Рада-4".