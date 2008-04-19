Шуфрич каже, що не голосував за Богатирьову

Секретаря РНБО Раїсу БОГАТИРЬОВУ обрано до політради Партії регіонів за формальною ознакою – «поки що вона є народним депутатом України».

Про це сказав в інтерв`ю журналістам народний депутат України Нестор ШУФРИЧ. Він сказав, що не голосував за це рішення. Водночас він відмовився пояснити свою позицію, лише зазначив, що висловить її на засіданні політради партії.

Н.ШУФРИЧ повідомив, що ще кілька членів партії утрималися при голосуванні за список політради.

Також він поінформував, що після внесення «змін до статуту партії між з`їздами політрада може самостійно ухвалювати рішення про виключення членів політради, щодо заступників партії та щодо виключення членів партії».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з`їзд Партії регіонів переобрав Віктора ЯНУКОВИЧА лідером Партії регіонів.

Також делегати з`їзду Партії регіонів обрали 12 заступників керівника партії.

Микола АЗАРОВ очолив контрольну комісію Партії регіонів з питань персональної відповідальності членів партії. Р.БОГАТИРЬОВА обрана до складу політради ПР (раніше М.АЗАРОВ і Р.БОГАТИРЬОВА були заступниками керівника партії).