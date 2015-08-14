Місію ЄС з прикордонної допомоги Україні і Молдові очолив Тесор'єр

Як повідомили УНІАН у представництві Євросоюзу в Україні, Ендрю Преторіус Тесор'єр сказав: "Мені приємно бути обраним на цю посаду. Я з нетерпінням чекаю можливості консолідувати і зміцнити тісні робочі зв'язки EUBAM з нашими партнерами у Молдові та Україні, як з тими, хто перебуває на державній службі, так і з тими, хто обіймає виборчі посади, представляє бізнес і цивільне суспільство. Я також хотів би в рамках мандата EUBAM зробити позитивний внесок у досягнення всебічних рішень, які здатні покращити регіональне співробітництво, у тому числі забезпечити економічне процвітання для Придністров'я".

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До призначення на нову посаду Ендрю Преторіус Тесор'єр працював заступником голови місії з грудня 2014 року. Він має великий досвід роботи на вищому рівні з такими організаціями як ООН, ОБСЄ, НАТО та уряд Великобританії у сфері діяльності EUBAM, а саме - інтегрованого управління кордонами, сприяння торгівлі, належного керівництва та посередництва.

Ендрю Преторіус Тесор'єр був послом Великої Британії в Албанії, Алжирі та Латвії, а також повіреним у справах в Афганістані та Сирії.

Довідка УНІАН. Місія EUBAM працює з прикордонними та митними службами Молдови та України з 2005 року, допомагаючи привести процедури контролю у відповідність з європейськими та міжнародними стандартами. Місія фінансується в рамках Європейського інструменту сусідства ЄС.