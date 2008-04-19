Азарова відсунули на другий план?

На XI з`їзді Партії регіонів, що проходить сьогодні в столичному Міжнародному центрі культури і мистецтв, головою Центральної контрольної комісії ПР обраний народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Микола АЗАРОВ. Про це повідомляє прес-служба партії.

Згідно з повідомленням, його заступниками обрані народні депутати України Ігор ШКІРЯ, Юрій САМОЙЛЕНКО, а також Сергій ПОПКОВ і Микола БЕЛОБЛОЦЬКИЙ.