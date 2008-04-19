Ахметов був відсутній на з`їзді ПР

Рінат АХМЕТОВ був відсутній на сьогоднішньому з`їзді Партії регіонів, що відбувся в Києві.

Як повідомила кореспонденту УНІАН його прес-секретар, причина - участь Р.АХМЕТОВА в похороні колишнього тренера ФК "Шахтар" Віктора Носова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з`їзд Партії регіонів переобрав своїм лідером Віктора ЯНУКОВИЧА. Також делегати з`їзду обрали 12 заступників керівника партії.

Крім того, з`їзд обрав і затвердив Президію Політради ПР, до якої увійшло 28 осіб.

До його складу увійшли Віктор ЯНУКОВИЧ, Микола АЗАРОВ, Ринат АХМЕТОВ, Юрій БОЙКО, Інна БОГОСЛОВСЬКА, Ганна ГЕРМАН, Василь ДЖАРТИ, Олександр ЄФРЕМОВ, Сергій КІВАЛОВ, Василь КІСЕЛЬОВ, Андрій КЛЮЄВ, Борис КОЛЕСНИКОВ, Олексій КОСТУСЄВ, Андрій КРАВЕЦЬ, Олександр ЛАВРИНОВИЧ, Валентин ЛАНДИК, Сергій ЛАРІН, Олена ЛУКАШ, Сергій ЛЬОВОЧКІН, Володимир МАКЕЄНКО, Олександр ПЕКЛУШЕНКО, Антон ПРИГОДСЬКИЙ, Едуард ПРУТНИК, Володимир РИБАК, Станіслав СКУБАШЕВСЬКИЙ, Василь ХАРА, Михайло ЧЕЧЕТОВ і Володимир ЯЦУБА.