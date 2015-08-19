Місії ОБСЄ створюють перешкоди для відвідування районів у зоні АТО - голова оргазізаціі в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Відні після виступу перед Постійною радою ОСБЄ щодо ситуації на сході України.

“Свобода пересування, безпека та охорона наших спостерігачів є важливими, а також ми потребуємо безперешкодного й вільного доступу до всіх районів на сході України, насправді - у межах всієї країни, тому що все ще є райони, до яких ми не маємо можливості прямого доступу”, - заявив Апакан.

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Посол підкреслив, що в умовах посилення обстрілів на Донбасі спостерігачі місії перебувають у більш небезпечних умовах.

Апакан запевнив, що місія не збирається залишати схід України раніше визначеного мандатом місії терміну для здійснення спостереження та сприяння встановленню миру на Донбасі.