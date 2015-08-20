МЗС України звинувачує Росію у спробі легітимізації анексії Криму на виставці в Мілані

На Всесвітній виставці росіяни представлили карту своєї країни з Кримом.

За словами посла з особливих доручень МЗС Дмитра Кулеби, такі дії є черговим порушенням.

«Звісно, це є порушенням. Власне, уявлення самої картки не є порушенням міжнародного права. Але констатація в ній приналежності Автономної Республіки Крим до Російської Федерації є якраз грубим порушенням, оскільки Крим залишається невід'ємною частиною України», – сказав він у коментарі для Крим.Реалії.

Читайте такожПутін про анексію Криму: Я нічого не коментую, оскільки в цьому питанні поставлено крапку

Чиновник також додав, що це є не першим випадком, коли Росія намагаєється "легітимізувати анексію Криму".

Нагадаємо, що протягом останнього візиту президента РФ Володимира Путіна до Криму заявив, що Україна "встане на ноги" і буде "разом із Росією будувати своє майбутнє". "Упевнений, що незважаючи на всі складнощі сьогоднішнього періоду, ситуація на Україні все ж таки виправиться, і Україна буде розвиватися, розвиватися позитивно", - підкреслив ПУтін.