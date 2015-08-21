Гройсман розповів, коли буде прийнятий в Україні закон про префектів
11:24, 21 серпня 2015Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман зазначає, що після прийняття змін до Конституції в частині децентралізації протягом двох років буде прийнятий закон про префектів, який визначить відповідальність за зловживання повноваженнями.
Закон про префектів буде прийнятий протягом двох років / Фото УНІАН
Про це він сказав в ефірі "5 каналу".
"Ми визначили у проекті Конституції, що префект є державним службовцем, і буде закон про префектів. І в законі визначено, що якщо він буде перевищувати свої повноваження, він як державний службовець буде нести відповідальність за певні речі", – заявив голова ВР.
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Крім того, Гройсман пропонує після голосування в першому читанні законопроекту про внесення змін до Конституції в частині децентралізації запросити кращих міжнародних юристів для надання відповідних висновків.
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