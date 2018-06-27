Фоторепортаж: Майдан Незалежності крізь роки (1991-2015)
Вигляд Майдану Незалежності радикально змінився за ці 24 роки, а доля зробила його місцем головних політичних змін в країні - від Революції на граніті до Помаранчевої, а згодом і до Євромайдану.
Такою виглядала площа у 1990-1991 роках під час революціїї на граніті і до демонтажу пам'ятника Леніну:
З 1992 року по 2001 рік вигляд центральної площі столиці майже не змінювався, тому пропонуємо кілька світлин тих часів:
1999 -2000 роки
І ось у 2001 році на Майдані Незалежності була проведена реконструкція:
2002 рік
2003 рік
2004 - рік Помаранчевої революції
2005 рік
2006 рік
2007 рік
2008 рік
2009 рік
2010 рік
2011 рік
2012 рік
2013 рік - рік початку Євромайдану
2014 рік - криваві події на Майдані, загибель Небесної сотні та втеча Януковича
2015 - рік після Революції
Нагадаємо, наразі Майдан Незалежності очікує нова реконструкція. Конкурс було оголошено минулого року. Участь у ньому взяли 149 проектів із 13 країн світу. Усі вони були викладені у відкритий доступ на сайті для народного голосування, у якому взяло участь близько 10 000 відвідувачів.