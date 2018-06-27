Фоторепортаж: Майдан Незалежності крізь роки (1991-2015)

Фоторепортаж: Майдан Незалежності крізь роки (1991-2015)

10:00, 22 серпня 2015
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24 роки

Вигляд Майдану Незалежності радикально змінився за ці 24 роки, а доля зробила його місцем головних політичних змін в країні - від Революції на граніті до Помаранчевої, а згодом і до Євромайдану.

Такою виглядала площа у 1990-1991 роках під час революціїї на граніті і до демонтажу пам'ятника Леніну:

З 1992 року по 2001 рік вигляд центральної площі столиці майже не змінювався, тому пропонуємо кілька світлин тих часів:

1999 -2000 роки

Випускники святкують закінчення школи
Один з перших пробігів під каштанами

І ось у 2001 році на Майдані Незалежності була проведена реконструкція:

2002 рік

Так виглядав Майдан після реконструкції

2003 рік

2004 - рік Помаранчевої революції

Люди вийшли через свавілля влади на виборах у 2004 році

Віктор Ющенко став переможцем президентських виборів у 2004 році

2005 рік

sfa

2006 рік

Люди святкують другу річницю Помаранчевої революції

2007 рік

Люди на Майдані під час концерту Елтона Джона
Люди на Майдані під час концерту Елтона Джона

2008 рік

2009 рік

Святкування річниці Помаранчевої революції

2010 рік

2011 рік

Святкування дня Перемоги у 2011 році
Святкування дня Перемоги у 2011 році

2012 рік

Встановленння скульпутри китайського митця на Майдані

2013 рік - рік початку Євромайдану

Народне Віче на Майдані у 2013 році
Беркут і Мітингарі на Майдані у листопаді 2013 року

2014 рік - криваві події на Майдані, загибель Небесної сотні та втеча Януковича

Мітингарі готують пляшки Молотова на Майдані
Вид на Майдан Незалежності з готелю

Активісти виклали Тризуб за допомогою лампадок

Демонтаж

Демонтаж барикад і тимчасових споруд на Майдані

2015 - рік після Революції

Нагадаємо, наразі Майдан Незалежності очікує нова реконструкція. Конкурс було оголошено минулого року. Участь у ньому взяли 149 проектів із 13 країн світу. Усі вони були викладені у відкритий доступ на сайті для народного голосування, у якому взяло участь близько 10 000 відвідувачів. 

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