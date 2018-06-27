Фоторепортаж: Майдан Незалежності крізь роки (1991-2015)

Такою виглядала площа у 1990-1991 роках під час революціїї на граніті і до демонтажу пам'ятника Леніну:

З 1992 року по 2001 рік вигляд центральної площі столиці майже не змінювався, тому пропонуємо кілька світлин тих часів:

1999 -2000 роки

І ось у 2001 році на Майдані Незалежності була проведена реконструкція:

2002 рік

2003 рік

2004 - рік Помаранчевої революції

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік - рік початку Євромайдану

2014 рік - криваві події на Майдані, загибель Небесної сотні та втеча Януковича

2015 - рік після Революції

Нагадаємо, наразі Майдан Незалежності очікує нова реконструкція. Конкурс було оголошено минулого року. Участь у ньому взяли 149 проектів із 13 країн світу. Усі вони були викладені у відкритий доступ на сайті для народного голосування, у якому взяло участь близько 10 000 відвідувачів.