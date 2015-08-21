Українському консулу дозволили зустрітися з Савченко в День Незалежності України

Консулу України в Ростові-на-Дону Олександру Ковтуну дозволили зустрітися з українською льотчицею Надією Савченко. Про це він сказав після засідання суду в Ростові, повідомляє Крим.Реалії.

За словами консула, він отримав дозвіл Донецького суду Ростовської області відвідати Надію Савченко в День Незалежності України, 24 серпня.

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Наразі Савченко утримують у СІЗО Новочеркаська Ростовської області.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 серпня, відбулося засідання Ростовського суду за клопотанням захисту про перенесення справи в один із московських судів.