Голова Китаю з нагоди Дня Незалежності побажав Україні миру та процвітання
14:16, 23 серпня 2015Політика
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Голова КНР Сі Цзіньпін побажав Україні миру і процвітання з нагоди Дня Незалежності.
REUTERS
Про це повідомили УНІАН у прес-служба президента України.
«Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін надіслав вітання з нагоди Дня незалежності України. Керівник КНР побажав Україні процвітання, могутності, щастя і миру», - йдеться у повідомленні.
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Сі Цзіньпін наголосив на розвитку китайсько-українських відносин і підтвердив готовність разом з президентом України докладати зусиль, спрямованих на зміцнення традиційної дружби і взаємовигідного співробітництва.
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