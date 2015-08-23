Голова Китаю з нагоди Дня Незалежності побажав Україні миру та процвітання

Про це повідомили УНІАН у прес-служба президента України.

«Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін надіслав вітання з нагоди Дня незалежності України. Керівник КНР побажав Україні процвітання, могутності, щастя і миру», - йдеться у повідомленні.

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Сі Цзіньпін наголосив на розвитку китайсько-українських відносин і підтвердив готовність разом з президентом України докладати зусиль, спрямованих на зміцнення традиційної дружби і взаємовигідного співробітництва.