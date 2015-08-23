Папа Римський: я молюся за Україну і прошу благословення для її народу

Папа Римський Франциск привітав президента України Петра Порошенко та український народ з 24-річницею Незалежності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у вітанні зазначається: "Я молюся у цій складній ситуації за вашу країну, поновлюючи мою духовну близькість з жертвами та їхніми родинами, а також з усіма, хто страждає. Я підтримую ті зусилля, які допомагають українському народові рухатися вперед у дусі возз’єднання та миру".

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Папа Римський зазначив, що звертається до Бога Всемогутнього за благословенням для президента України та всього українського народу.