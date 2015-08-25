На місцеві вибори вплинуть недовіра до політиків старої формації – експерт

Про це йдеться у коментарі політолога Олесі Яхно-Бєлковської з приводу поточних електоральних уподобань мешканців Дніпропетровська, переданому агентству УНІАН.

«По-перше, у Дніпропетровську, як і в цілому по Україні, зберігається досить високий запит на нових політиків. По-друге, місцева укоріненість, особливо, коли політик встиг себе проявити в регіоні в позитивному сенсі, – як і раніше, один з найважливіших чинників електоральних уподобань. По-третє, при опозиційності регіону у громадян є розуміння відмінностей між різними опозиційними політиками і партіями», – вважає політолог.

За словами експерта, «умовно кажучи, Олександр Вілкул як багаторічний член Партії регіонів асоціюється з минулим, в той час, як Борис Філатов (один з лідерів партії «УКРОП» – УНІАН) – швидше, з новою опозицією, як один з членів команди, що захистила свого часу Дніпропетровську область від сепаратизму», – переконана Яхно-Бєлковська.