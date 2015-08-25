В Україні зростає невдоволення темпом реформ, 40% українців взагалі не бачать змін - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного IRI - американським Міжнародним республіканським інститутом, пише Українська правда.

Згідно з даними опитування, українці підтримують такі обіцяні владою України реформи, як децентралізація та реформа на місцевому рівні. У той же час 67% українців вірять, що центральна влада повинна передати більше прав на місця, і 58% вважають, що влада на місцях готова до нових повноважень.

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Незважаючи на підтримку заявлених урядом реформ, 72% українців відчувають, що країна рухається в неправильному напрямку, називаючи конфлікт на Донбасі і корупцію в державі основними проблемами.

Крім того, зростає невдоволення через зволікання уряду з проведенням обіцяних реформ. Лише 3% українців задоволені нинішнім темпом реформ.

При цьому 40% заявили, що ніяких змін не відбувається, 32% висловили невдоволення темпом реформ, 13% вагалися з відповіддю, а 12% заявили, що незадоволені занадто швидким темпом реформ.

Також, як показало опитування, 31% українців - в порівнянні з 56% у вересні 2014 року - заявили, що готові змиритися з економічними труднощами, якщо це призведе до поліпшення якості їх життя.

"Ця тенденція показує, що вікно можливостей для виконання вимог Майдану поступово закривається", - зазначив Стефан Нікс (Stephen B. Nix), відповідальний IRI за Евроазію.

55% українців підтримують інтеграцію з ЄС, 41% виступає за вступ до НАТО і 30% - проти членства в Альянсі.

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У той же час, різко скоротилося число прихильників Митного союзу з РФ - з 40% при Януковичі до нинішніх 14%.

Цікавий той факт, що євроінтеграція і підтримка реформ також сильні в російськомовних регіонах. Ці регіони - наприклад, Одеса - спростовують основне твердження Кремля про те, що метою вторгнення Росії в Україну є захист російськомовного населення. На питання про те, чи притісняють російськомовних в Україні - ствердно відповіли 11%, і лише 1% відповіли "поза сумнівом, так".

Опитування було проведено у всіх регіонах України (за винятком Криму, Донецька і Луганська) 16 - 30 липня, опитано 1200 респондентів у віці від 18 років. Похибка вибірки - 2,8%.