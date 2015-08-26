Місцеві вибори на територіях об’єднаних громад доведеться проводити двічі - представник України у ВК

Про це заявив перший заступник голови партії «Відродження», представник України у Венеціанській комісії Володимир Пилипенко.

За його словами, станом на 21 серпня 2015 року обласними радами прийнято рішення про утворення 87 об’єднаних територіальних громад та проведення у них перших виборів. Ті громади, які встигли прийняти рішення про об’єднання до 15 серпня, встигають провести свої перші вибори одночасно с місцевими – 25 жовтня.

«Однак закон «Про місцеві вибори» не дає відповіді на питання: чи можна так робити. Ми цілком реально можемо отримати ситуацію, коли на територіях об’єднаних громад спочатку відбудуться чергові місцеві вибори 25 жовтня, але за місяць-два вони будуть змушені проводити свої перші вибори, і повторно обиратимуть голів громад та ради громад – як це передбачено законом «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Таким чином бюджетні кошти на чергові вибори 25 жовтня на цих територіях будуть витрачені марно. Верховна Рада має втрутитись в цю ситуацію», - пояснив він.

А також додав, що існує й інша проблема, яку необхідно врегулювати на законодавчому рівні.

«Процес об’єднання територіальних громад проходив також в Донецькій та Луганській областях, на територіях, підконтрольних Україні. Розпорядженнями керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації вже прийнято рішення про утворення 5 територіальних громад, а Луганської – трьох. Перші вибори в об’єднаних громадах Донецької області призначені на 29 листопада 2015 року. Луганської – на 25 жовтня 2015 року. Але сьогодні за законом голови ВЦА не мають повноважень ані для призначення виборів, ані для прийняття рішення про об’єднання територіальних громад. Ці повноваження також необхідно уточнити на законодавчому рівні», - зазначив Володимир Пилипенко.

«Інакше результати цих перших виборів на цих територіях можуть бути оскаржені в суді і визнані нелегітимними», - додав він.