У Києві відбувся Форум регіональних лідерів партії "Наш край"

Перед учасниками форуму виступили співголови партії: перший віце-мер Києва (2010-2013 рр) Олександр Мазурчак, народний депутат від Харкова Олександр Фельдман, народний депутат VII скликання від Запоріжжя Сергій Кальцев, народний депутат від Одещини Антон Кіссе, мер Миколаєва Юрій Гранатуров.

Регіональні лідери вирішили йти на вибори єдиною силою "Наш край" та спільними зусиллями забезпечити представництва у місцевих радах, які будуть здатні вирішити нагальні проблеми кожної області, міста та села.

Народний депутат від Харкова Олександр Фельдман зазначив, що перед партією стоїть нелегке завдання, але він вірить у перемогу.

"Попереду у нас складний час. Я думаю, що мало у кого є ілюзії, що майбутня кампанія буде простою. Але я вірю в успіх, тому що "Наш край" - це партія прагматиків. Партія тих, хто виступає за здоровий регіональний егоїзм. А успішна благополучна країна складається з успішних і благополучних регіонів. І в цьому запорука процвітання та єдності України", - наголосив Олександр Фельдман.

Його колега від Запоріжжя Сергій Кальцев у своїй заяві акцентував увагу на тому, що центральна влада повинна враховувати думку та голоскожного регіону.

"Окремо він, звичайно,слабкий, тому ми й об'єдналися в політичну партію "Наш край", щоб спільними зусиллями достукатися до верхів і змусити їх рахуватися з інтересами регіонів", - сказав Кальцев.

Олександр Мазурчак зачитав звернення партії “Наш край” до громадян, в якому учасники форуму закликали українців бути пильними щодо програм політичних партій, не відволікатися на фантомні проекти та підтримати людей діла, професіоналів, які багато років своїми реальними діями в кожному місті та селі будують Україну.

Як відомо, 30 липня в Києві була презентована нова політична сила “Наш край”, яка представлятиме інтереси регіонів. Про приєднання до партії вже заявили більше 60 мерів і регіональних лідерів. Процес приєднання триває.