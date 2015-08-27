Президент ЄБА: після Майдану за місця в Раді платили від $3 до $10 мільйонів

Засновник інвестиційної компанії Dragon Capital у Києві та Президент Європейської бізнес асоціації в Україні Томаш Фіала стверджує, що за його інформацією місця в парламенті купувалися за ціною від 3 до 10 мільйонів доларів за мандат.

"За моєю інформацією, місця в парламенті купувалися за ціною від $3 до $10 мільйонів доларів за мандат. Звичайно, так завжди відбувалося в Україні. Але я сподівався, що це закінчиться після Майдану", - заявив він в інтерв'ю німецькому Spiegel, повідомляє Новое Время.

"На перші місця у списку вони поставили хороших людей: героїв війни та активістів з хорошою репутацією. Далі в списку було багато бізнесменів", - сказав президент ЄБА.

Фіала пояснив, що купують мандати бізнесмени, які хочуть пролобіювати в Раді свої інтереси, і для них цей мандат свого роду інвестиція.

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Відповідаючи на питання, чому Яценюк і Порошенко пішли на такий крок, Фіала пояснив, що їм було необхідно фінансування.

«Для того, щоб профінансувати свою виборчу кампанію. У Яценюка не було своїх грошей. Порошенко вважає за краще не витрачати свої статки. Таким чином вони самі стали заручниками старої системи», - зазначив президент ЄБА.

І тепер, за його словами, у реформаторів через це з'явилися складнощі.

«Вони скрізь зустрічають людей, які їм кажуть: ваші наміри прекрасні, але, будь ласка, реформуйте в іншому місці, а не в мене», - заявив Фіала.

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При цьому він зазначив, що не зважаючи на ряд проблем, в новому парламенті є група «чистих» політиків, які діють дуже ефективно і зменшують вплив лобістів.

«У парламенті працює група нових, чистих політиків. Це близько 60 депутатів. Вони не мають більшості, але діють дуже ефективно. Вони зменшують вплив лобістів», - заявив Фіала.