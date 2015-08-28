У понеділок УКРОП проведе всеукраїнську акцію "Зміна Конституції – право народу"

Таким чином «укропи» мають намір висловити своє неприйняття запропонованих Президентом змін до Конституції щодо децентралізації і спроб «продавити» їх без урахування думки громадськості. Про це йдеться в заяві партії, опублікованій наофіційному сайті політичної сили.

««Політична партія «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» виступає категорично проти змін до Основного закону в період війни та проти надання в будь-якій формі автономного статусу окупованим територіям Донбасу. Внесення відповідних змін до Конституції веде до знищення державного суверенітету й територіальної цілісності України», – зазначено в заяві.

У зв’язку з цим «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» закликає народних депутатів України не підтримувати запропонованих змін до Конституції України, «які спрямовані на фактичну капітуляцію української держави у війні з ворогом, і закликає всі органи місцевого самоврядування звернутися до народних депутатів з аналогічним закликом та розглянути питання змін до Конституції на позачергових засіданнях місцевих рад».

«Ми закликаємо народних депутатів України вилучити з проекту змін до Конституції України пункт 18 перехідних положень. Ми закликаємо Президента України відмовитися від політичного тиску на Верховну Раду України щодо ухвалення вказаних змін. Ми закликаємо всіх патріотів України стати на захист конституційного ладу і заявити про свою позицію біля стін Верховної Ради в понеділок, 31 серпня, о 10.00 та біля будівель обласних державних адміністрацій в усіх обласних центрах країни», – наголосили в УКРОПі.

Нагадаємо, 31 серпня 2015 року відбудеться позачергова сесія Верховної Ради України, на якій, ймовірно, розглядатимуть зміни до Основного закону України.