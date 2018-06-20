Партія регіонів: Якщо БЮТ скаже «треба», ми відповімо – «єсть!»

У суботу відбувся одинадцятий з`їзд Партії регіонів. Віктор Янукович зберіг своє лідерство, а також став головою політради (нагадаємо, що раніше цю посаду посідав Микола Азаров) і головою президії політради. Чи образився Микола Азаров на таку заміну? Оновлена програма партії декларує побудову парламентсько-президентської республіки. Чи припускає пункт програми Регіонів щодо побудови парламентсько-президентської республіки подальшу співпрацю з БЮТ? Нагадаємо, що БЮТ виступає за перехід до парламентської моделі. Чи залишається для Партії регіонів актуальним питання переформатування більшості, і коли: зараз чи після дострокових виборів? Чи означає гостра критика Олександром Єфремовим і Валерієм Голенком, які вважаються людьми Януковича, дій групи Ахметова серйозні розбіжності усередині партії? Ці запитання ми поставили депутатам – членам Партії регіонів.

Олена Лукаш:

ЯКЩО БЮТ ІНІЦІЮВАТИМЕ ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ – МИ ПІДТРИМАЄМО

Особливих перестановок в партії не відбулося. Відбулися зміни в порядку і процедурі управління нею. Як народні депутати були членами політради, так вони ними і залишилися. Але зараз немає окремого політичного і окремо виконавського органу. У нас, безумовно, є секретаріат, але політрада несе відповідальність не тільки за вироблення політики, але і за роботу по, наприклад, якнайшвидшому розгортанню передвиборного штабу. Тому у нас не буде окремо політичного органу і виконавського органу. У нас ті, хто входять в політраду, працюватимуть і виконуватимуть рішення партії. Микола Азаров очолив центральну контрольну комісію. Це орган, який має право ухвалювати рішення з конфліктних ситуацій, а також орган, який займається партійною дисципліною і бюджетом.

Ми чекали гострої дискусії на з`їзді, і багато однопартійців звернулися до нас з проханням провести його без преси. Не всі люди можуть відкрито критикувати колег при включених камерах і диктофонах.

Що стосується змін в Конституції. У нашій програмі передбачено завершення переходу до парламентсько-президентської республіки.

Що стосується нашої співпраці з БЮТ з цього питання, то на сьогодні достатньо важка ситуація. БЮТ тричі ініціював це питання і тричі знімав його з порядку денного або піднімав питання Харкова, яке для нас неактуальне. Тому ми визначатимемося залежно від порядку денного. Конституція - це не догмат, це договір, ми за діалог, який повинен відбутися в парламенті. У нас є рішення фракції, якщо будуть інші парламентські сили ініціювати зміни до Конституції, то ми підтримаємо. Самі ми не зможемо піднімати питання, у нас немає достатньої кількості голосів.

На з`їзді була дискусія, у нас відкрита партія, звучать різні позиції. Що стосується переформатування, то зараз на сьогодні нічого переформатувати. Хоча кризову ситуацію можуть розрулити переформатування або вибори. А як піде процес: поживемо-побачимо...

Іван Попеску: У БУДЬ-ЯКИЙ МОМЕНТ МИ ПОВИННІ БУТИ ГОТОВІ ДО ВИБОРІВ Поєднання постів Віктором Федоровичем - це підтвердження єдиноначальності в партії, яка дає лідерові можливість оперативно ухвалювати рішення. Ми починаємо будувати партію за європейським зразком, коли лідер партії є і кандидатом в прем`єр-міністри або президенти і ухвалює рішення з абсолютно усіх питань, як по відношенню до структур на місцях в регіонах, так і на центральному рівні.

У Миколи Азарова зараз відповідальна функція, оскільки розглядатиметься питання про надійність кадрів, про те, як поліпшити роботу на місцях. І ця функція лягає на контрольну комісію, яку очолює Азаров. Він один з перших керівників партії. Він разом з Рибаком має найбільший досвід і йому не становитиме труднощів відразу після виборів з`їздити в якийсь регіон і розібратися з якоюсь проблемою. Його посада, це друга-третя за значимістю в партії. Ми не планували міняти нашу позицію щодо позаблоковості або другої державної мови. Наші позиції – незмінні. Ми не виключаємо, що співпрацюватимемо з БЮТ по темі конституційної реформи, якщо наші погляди збігаються.

Розмови про те, що в партії немає єдності з ключових питань, не мають підстав. Ми будемо готові до будь-яких виборів, чи то парламентські чи президентські. У нас вибрані заступники голови, кожний з яких відповідатиме за чотири-п`ять регіонів. Партійні керівники займатимуться напрямами внутріпартійної діяльності. Термін «чистка партійних лав», який іноді застосовується, навряд чи доречний. Не обов`язково, що всі керівники партії будуть вічними. Але є люди, які працювали з нами, коли ми були у владі, але йдуть, коли ми опинилися в опозиції. Є, скажімо так, ревізія членів партії, щоб побачити, на чому стоїмо, як вирішуємо питання фінансування партії, у тому числі і членські внески. Є пропозиції створити партійний фонд фінансування, щоб не залежати від окремих моментів. І, загалом, ми у будь-який момент повинні бути готові до виборів, хоча ми б не хотіли виборів.

Олексій Плотников: МИ НЕ ВИКЛЮЧАЄМО НІ ПЕРЕВИБОРІВ, НІ ПЕРЕФОРМАТУВАННЯ КОАЛІЦІЇ Партія стала більш керована, простіша. Тут зрозуміла, доступна структура, все уніфіковано. Структура партії накладається на фракцію. Правильне рішення.

Рінат Ахметов не прийшов на з`їзд, тому що були похорони тренера Носова. Адже це зрозуміло.

Так, на з`їзді були гострі щирі виступи. Ніякої боротьби, це думки з місць про минулі етапи і помилки. Після 12 травня, якщо все пройде через погоджувальну раду, ми, швидше за все, розглядатимемо створення парламентської конституційної комісії. Не думаю, що дострокові вибори для нас актуальніші, ніж переформатування. Хоча ми поки не виключаємо ні того, ні іншого, але ми ні те, ні інше не форсуємо.

Маша Міщенко