Порошенко призначив головою ДУСі колишнього КВНщика Борзова

Про це повідомляє "Економічна правда".

У 2011-2012 роках Борзов був директором команди КВН "Збірна України". Також працював у телевізійному творчому об'єднанні "Олександр Масляков і Компанія".

Потім він обіймав посаду заступника голови ДУСі. Згідно Декларації про доходи, розміщеній на офіційному сайті держуправління справами, чиновник одружений, виховує двох дочок.

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Його загальний дохід за 2014 рік склав 444,5 тисяч гривень, членів сім'ї - 262,5 тисяч гривень. Він володіє земельною ділянкою площею 1 тис. кв. м, будинком у 112 кв. м. Чиновник має автомобіль Toyota RAV 4 2014 року, придбаний за 438,5 тис. грн. Також кілька вантажних авто і човен. У власності членів його сім'ї знаходиться Lexus 6 2007 року.