Рада ухвалила в першому читанні скандальний законопроект про внесення змін до Конституції (фото)

За законопроект №2217а проголосували 265 ,з 320 зареєстрованих у сесійній залі.

Зазначимо, що депутати Ради зібрались на позачергове засідання для розгляду законопроекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади. Зсідання повинне було початися об 11, однак 50 депутатів заблокували трибуну і президію парламенту, протестуючи проти схвалення цього законопроекту. Згодом перший віце-спікер парламенту Андрій Парубій оголосив, що засідання розпочнеться о 12.00. О 12 голова Верховної Ради Володимир Гройсман зміг відкрити засідання під крики депутатів Радикальної пратії.