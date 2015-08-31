Шухевич назвав зміни до Конституції зрадою національної ідеї

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи у ВР під час обговорення проекту змін до Конституції (законопроект №2217а).

Зокрема, Шухевич заявив, що в умовах війни взагалі не можна змінювати Конституцію, а щодо президентського законопроекту заявив, що цей законопроект надає право створювати на Донбасі свою міліцію, свої органи влади, "так, може бути, вони і посольства завтра зможуть відкривати?".

Шухевич назвав запропоновані зміни зрадою української національної ідеї. Також він вважає, що прислухатися до порад західних союзників України в питанні змін до Конституції - це "приниження національної гідності".