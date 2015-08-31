Шухевич назвав зміни до Конституції зрадою національної ідеї
12:58, 31 серпня 2015Політика
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Народний депутат від Радикальної партії Юрій Шухевич назвав запропоновані зміни до Конституції в частині децентралізації зрадою національної ідеї.
Шухевич вважає ідею зміни Конституції зрадою / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи у ВР під час обговорення проекту змін до Конституції (законопроект №2217а).
Зокрема, Шухевич заявив, що в умовах війни взагалі не можна змінювати Конституцію, а щодо президентського законопроекту заявив, що цей законопроект надає право створювати на Донбасі свою міліцію, свої органи влади, "так, може бути, вони і посольства завтра зможуть відкривати?".
Шухевич назвав запропоновані зміни зрадою української національної ідеї. Також він вважає, що прислухатися до порад західних союзників України в питанні змін до Конституції - це "приниження національної гідності".
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