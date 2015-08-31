Мери міст виступили проти ініціативи уряду зі скорочення фінансування областей

Про це заявив один із лідерів партії Олександр Мазурчак.

За його словами зміни, які готують в Мінфіні, перекриють фінансовий кисень регіонам, адже усі гроші знову будуть йти в держбюджет і розподілятимуться в ручному режимі.

Олександр Мазурчак навів приклад Києва, у якого, за його словами, Мінфін хоче вилучити левову частку доходу.

"Після торішніх змін у Бюджетному та Податковому кодексі, які дозволили залишати на місцях низку податків, за 7 місяців 2015 року столиця вже перевиконала свої бюджетні очікування на 1,6 млрд.", - розповів Мазурчак і додав, що зараз в Кабміні у столиці хочуть відібрати близько 3 мільярди і це при тому, що Київ з його аварійним колектором стоїть на межі екологічної катастрофи.

Мазурчак від імені мерів міст та регіональних лідерів звернувся до Уряду, з вимогою залишити гроші на місцях - тим, хто їх заробляє.

"Ми заявляємо, що партія "Наш Край" не дасть чиновникам з центру обділити міста. Ми звертаємося до уряду - залишіть гроші тим, хто їх заробляє і знає на що витратити", - зазначив Мазурчак.

Як відомо, 30 липня в Києві була презентована нова політична сила "Наш край", яка представлятиме інтереси регіонів. Співголовами партії обрано першого заступника голови КМДА (2010-2013 рр) Олександра Мазурчака, народного депутата від Харкова - Олександра Фельдмана, народного депутата VII скликання від Запоріжжя - Сергія Кальцева, народного депутата від Одещини - Антона Кіссе та міського голову Миколаєва - Юрія Гранатурова,

Про приєднання до партії вже заявили більше 60 мерів і регіональних лідерів. Процес приєднання триває.