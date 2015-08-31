Порошенко назвав сьогоднішні криваві події під Радою "ударом у спину" (відео)

За неї всі організатори мають понести сувору відповідальність, силовикам дані чіткі завдання щодо прозорості розслідування.

Про це він заявив у своєму зверненні через події у Верховній Раді та біля неї.

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«Крім як ударом в спину, як можна ще назвати ті події, які після голосування розгорнулися сьогодні під ВР. Це була антиукраїнська акція, за яку всі її організатори без виключення, всі представники політичних сил мають понести сувору відповідальність. Як юридичну, і я проконтролюю, бо сьогодні в мене відбулася зустріч з усіма силовиками, дані чіткі завдання щодо прозорості розслідування процесу, і притягнути до відповідальності не лише виконавців, а й організаторів, включаючи політичних», - сказав він.