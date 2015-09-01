Теракт під Радою: всі відео вибуху гранати, кинутої свободівцем з "Січі"

Через криваві сутички під будівлею парламенту, які відбулися вчора, 31 серпня, постраждала 141 особа, загинули два бійці Нацгвардії.

"Сухі ранкові цифри від МВС: в загальному 141 - потерпілий, з них 131 - міліціонери і гвардійці, з них 10 - важких; 18 - затриманих, 13 - вже відпущені", - йдеться в повідомленні прес-секретаря МВС Артема Шевченка.

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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що затриманий свободівець з "Січі" зізнався, що кинув гранату під час сутичок біля Верховної Ради між правоохоронцями та мітингувальниками, які виступали проти зміни в Конституцію України в частині децентралізації.

"Затриманий Гуменюк Ігор Володимирович використовував гранату типу РГТ... Одна граната була при ньому, при затриманні, іншу він кинув, зізнався в цьому, і чека від гранати була у нього. Назвався "свободівцем" і бійцем батальйону "Січ", які перебувають у відпустці з 3 серпня по 3 вересня", - заявив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, за даними радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка, за вчорашні події біля ВР затримано 18 осіб.

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Нагадаємо, 31 серпня Верховна Рада попередньо схвалила президентський законопроект про внесення змін до Конституції в частині децентралізації. Після цього під Радою почалися сутички. Мітингувальники, які вважають дії влади легітимізацією сепаратистів на Донбасі, намагалися прорватися в Раду, вступаючи у протистояння з правоохоронцями.

Один з активістів кинув гранату у правоохоронців. Він був затриманий і виявився бійцем добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Січ".

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