Теракт під Радою: всі відео вибуху гранати, кинутої свободівцем з "Січі"
Аваков заявив, що затриманий свободівець з "Січі" зізнався, що кинув гранату під час сутичок біля Верховної Ради між правоохоронцями та мітингувальниками.
Через криваві сутички під будівлею парламенту, які відбулися вчора, 31 серпня, постраждала 141 особа, загинули два бійці Нацгвардії.
"Сухі ранкові цифри від МВС: в загальному 141 - потерпілий, з них 131 - міліціонери і гвардійці, з них 10 - важких; 18 - затриманих, 13 - вже відпущені", - йдеться в повідомленні прес-секретаря МВС Артема Шевченка.
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що затриманий свободівець з "Січі" зізнався, що кинув гранату під час сутичок біля Верховної Ради між правоохоронцями та мітингувальниками, які виступали проти зміни в Конституцію України в частині децентралізації.
"Затриманий Гуменюк Ігор Володимирович використовував гранату типу РГТ... Одна граната була при ньому, при затриманні, іншу він кинув, зізнався в цьому, і чека від гранати була у нього. Назвався "свободівцем" і бійцем батальйону "Січ", які перебувають у відпустці з 3 серпня по 3 вересня", - заявив Аваков.
Як повідомляв УНІАН, за даними радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка, за вчорашні події біля ВР затримано 18 осіб.
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Нагадаємо, 31 серпня Верховна Рада попередньо схвалила президентський законопроект про внесення змін до Конституції в частині децентралізації. Після цього під Радою почалися сутички. Мітингувальники, які вважають дії влади легітимізацією сепаратистів на Донбасі, намагалися прорватися в Раду, вступаючи у протистояння з правоохоронцями.
Один з активістів кинув гранату у правоохоронців. Він був затриманий і виявився бійцем добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Січ".
Увага! Відео містить жорсткі кадри пораненої людини. 18+
Вибух з 1:05
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