Теракт під Радою: Помер ще один поранений боєць МВС

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала народний депутат України Ольга Богомолець.

В Олександрівській лікарні помер ще один, вже третій поранений вчора під Верховною Радою. Хлопець з Херсонщини 1995 року... Posted by Ольга Богомолець on Tuesday, 1 September 2015

«В Олександрівській лікарні помер ще один, вже третій поранений вчора під Верховною Радою. Хлопець з Херсонщини 1995 року народження отримав несумісні з життям осколкові поранення головного мозку. Щирі співчуття сім’ї загиблого», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками та співробітниками правоохоронних органів.

Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

За даними прес-секретаря Міністерства внутрішніх справ України Артема Шевченка, в сутичках постраждала 141 особа, з них 131 – міліціонери й гвардійці.

Того ж дня від поранення помер військовослужбовець Національної гвардії України, старший солдат Ігор Дебрін, 1990 року народження.

Сьогодні повідомлено про смерть другого бійця Нацгвардії, пораненого 31 серпня під час сутичок під Верховною Радою, Дмитра Сластикова, призовника із Жовтих Вод.