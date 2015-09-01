УКРОП вимагає перевиборів президента та парламенту

«Ми стали свідками того, як три коаліційні фракції не підтримали запропонований Президентом законопроект, а для його ухвалення влада вдалася до послуг ситуативної більшості за участі реваншистського «Опозиційного блоку». Фактично, влада повернула до життя так звану «широку коаліцію» і продемонструвала, у який спосіб надалі будуть проводитися через парламент необхідні їй рішення, – сказано в заяві партії, розміщеній на її офіційному сайті. – Голосування у парламенті за зміни до Конституції України та перехід в опозицію «Радикальної партії Олега Ляшка» засвідчили фактичний кінець існування коаліції».

Якщо провладні партії не підуть на створення коаліції з «Опозиційним блоком», необхідно оголосити перевибори до парламенту, вважають в УКРОПі.

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП» також наполягає на дочасних виборах Президента, оскільки нинішній Глава держави несе відповідальність за суспільно-політичну кризу в країні.

«Ми переконані, що повне перезавантаження влади – єдиний демократичний шлях виходу України з нинішньої кризи. Зволікання з перевиборами провокуватиме її подальшу ескалацію», – наголосили в УКРОПі.