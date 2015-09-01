Порошенко і ОБСЄ констатували перемир'я на Донбасі

На цьому наголосив президент України під час зустрічі з представником ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Мартіном Зайдиком, повідомляє президентська прес-служба.

«Мартін Зайдик привітав ухвалення 31 серпня Верховною Радою України в першому читанні змін до Конституції у сфері децентралізації. Він також висловив співчуття з приводу ескалації насилля навколо парламенту, що призвело до людських жертв, та підтримав рішучі заходи президента України з проведення ефективного розслідування та притягнення до відповідальності винних», - йдеться у повідомленні.

Сторони привітали реалізацію домовленості щодо встановлення режиму припинення вогню, досягнутої за ініціативи президента України, та висловили сподівання, що він набуде сталого характеру, додали в прес-службі.

«Ми маємо зробити все можливе, щоб механізм Тристоронньої контактної групи став більш ефективним та дієвим», – зазначив Порошенко.

Президент наголосив на необхідності відмови сепаратистів від проведення незаконних виборів на Донбасі та закликав негайно розпочати в рамках підгрупи з політичних питань обговорення модальності проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей у відповідності до українського законодавства та з дотриманням стандартів ОБСЄ.

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«Ми маємо провести вибори виключно так, як про це йдеться у Мінських домовленостях, – у відповідності до українського законодавства та базуючись на принципах БДІПЛ, за участі іноземних спостерігачів, які гарантуватимуть дотримання стандартів ОБСЄ. Вибори мають бути вільними та чесними», - підкреслив Порошенко.

Він закликав до безумовного виконання Мінських домовленостей зі звільнення полонених за принципом «всіх на всіх», а також незаконно утримуваних на території Російської Федерації громадян України: Надії Савченко, Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших.

«Під час обговорення діяльності підгрупи з соціально-економічних питань глава держави запевнив у готовності української сторони реалізовувати попередньо погоджені проекти щодо відновлення зруйнованої інфраструктури Донбасу, необхідною передумовою чого має стати неухильне дотримання бойовиками режиму припинення вогню», - зазначається у повідомленні.

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Порошенко під час зустрічі наголосив на необхідності суттєвого посилення Тристоронньою контактною групою безпосереднього політичного керування діяльністю діючих у її складі чотирьох робочих підгруп з безпекових, політичних, гуманітарних та соціально-економічних питань.

З цією метою президент закликав представників України, РФ та ОБСЄ в Тристоронній контактній групі налагодити та підтримувати регулярні робочі контакти, додали в прес-службі.