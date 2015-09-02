Завтра депутати Київради почнуть працювати з оновленою системою для голосування

Як повідомляє прес-служба Київради, вранці, перед початком пленарного засідання, відбудеться презентація нової системи для голосування «Рада-4».

«Зала засідань Київради – перша в Україні пленарна зала, де відтепер користуватимуться сучасною системою для голосування, яка унеможливлює «кнопкодавство», - зазначають у Київраді.

Нова система «Рада-4» представляє собою пульти з планшетною системою. Для участі в голосуванні депутатам буде необхідно одночасно задіяти дві руки. При цьому палець однієї руки повинен натискати на сенсорну кнопку, а палець іншої - на кнопки голосування: «за», «проти» або «утриматися» та тримати ці дві кнопки протягом всього голосування, для зарахування голосу – 10 секунд. Таким чином проголосувати за іншого депутата буде фізично неможливо, запевняють в Київраді.

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Як повідомлялося, минулого року Секретаріат Київради уклав угоду з НТТОВ «Рада» на розробку та впровадження системи інформаційного забезпечення депутатів Київської міської ради в залі пленарних засідань «Рада-4 Київ». Вартість угоди становила 12,97 млн грн.

Система для голосування у міськраді була пошкоджена під час Революції Гідності.